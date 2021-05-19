В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы

"На станции "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене. Также на станциях "Академгородок" и "Крещатик" повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции "Арсенальная" оборудование недавно пытался похитить бездомный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52 дефибрилляторы были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования после консультаций с авторами общественного бюджета "РеаниМетро" и профильными организациями оборудование было размещено в пассажирских зонах.

"Чтобы предотвратить случаи вандализма или похищения, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров возле оборудования кажутся подозрительными", - призвали в подземке.

В метрополитене отметили, что дефибриллятор - не панацея от всех недугов, однако может спасти жизнь.

"Призываем ответственно относиться к оборудованию. Помните, в его использовании могут нуждаться ваши близкие или вы лично",- подчеркнули в пресс-службе метро.