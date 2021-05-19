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У київському метро вандали пошкодили дефібрилятори

Автор: Андрій Василюк

У київському метрополітені були пошкоджені дефібрилятори, бокси з якими встановили у підземці для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні ритму серця. Інциденти сталися на декількох станціях метро.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"На станції "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні. Також на станціях "Академмістечко" та "Хрещатик" пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції "Арсенальна" обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 52 дефібрилятори були закуплені для метрополітену Київським міським центром здоров’я. Для ефективного використання після консультацій з авторами громадського бюджету "РеаніМетро" та профільними організаціями обладнання було розміщено у пасажирських зонах.

"Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", - закликали у підземці.

У метрополітені наголосили, що дефібрилятор - не панацея від усіх недуг, однак може врятувати життя.

"Закликаємо відповідально ставитись до обладнання. Пам’ятайте, його використання можуть потребувати ваші близькі чи ви особисто", - підкреслили в прес-службі метро.

Нагадаємо, метро Києва закрило з 18 по 22 травня вестибюль №2 станції "Позняки" для встановлення нових турнікетів. Вони зможуть приймати всі види електронних способів оплати.

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