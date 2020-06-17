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В киевском метро произошли стычки, двух человек задержали

Новости » Происшествия     17.06.2020 - 16:23
В киевском метро произошли стычки, двух человек задержали
Фото: киевский метрополитен (РБК-Украина)

Инцидент произошел на станции метро "Театральная"

Во время стычки в метро Киева полицейские задержали двух человек. Мужчин доставили в управление полиции в метрополитене.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро "Театральная".

"Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение", - говорится в сообщении.В киевском метро произошли стычки, двух человек задержали

Фото: нарушители использовали газовые баллончики (kyiv.npu.gov.ua)

Двух участников конфликта задержали для установления данных и дачи объяснений. Правовую оценку их действиям дадут после проведения соответствующей проверки.

Напомним, сегодня в столице прошли массовые митинги с участием сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария и представителей "Нацкорпуса".

Во время акций произошло несколько стычек, полиция задержала 15 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевметроЗадержание
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