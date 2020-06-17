Акции в центре Киева: полиция задержала несколько человек

Задержали до 10 человек
Во время проведения акции в правительственном квартале произошли стычки. Полиция задержала несколько человек.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.
По его словам, инцидент произошел на улице Лютеранской в 100 метрах от Офиса президента.
Несколько человек намеревались сорвать флаги участников акции. Противники митинга также кинули дымовую шашку и использовали газовые балончики, полиция отреагировала на такие действия достаточно жесткими задержаниями.
Фото: задержания в центре Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в центре Киева проходят несколько массовых акций, одна из которых была запланирована на Банковой. Несколько сотен сторонников видеоблогера Анатолия Шария митинговали под Офисом президента, затем отправились шествием по центральным улицам столицы.
В полиции утром сообщили, что в связи с массовыми акциями усиливают меры безопасности в городе.
В полиции так же отметили, что участники акций могут иметь разные политические взгляды, в связи с чем будут возможны конфликты.
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Автор: Роман Калиниченко