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Акции в центре Киева: полиция задержала несколько человек

Новости » Происшествия     17.06.2020 - 12:09
Акции в центре Киева: полиция задержала несколько человек
Фото: задержание участника акции (Виталий Носач, РБК-Украина)

Задержали до 10 человек

Во время проведения акции в правительственном квартале произошли стычки. Полиция задержала несколько человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

По его словам, инцидент произошел на улице Лютеранской в 100 метрах от Офиса президента.

Несколько человек намеревались сорвать флаги участников акции. Противники митинга также кинули дымовую шашку и использовали газовые балончики, полиция отреагировала на такие действия достаточно жесткими задержаниями.

Фото: задержания в центре Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в центре Киева проходят несколько массовых акций, одна из которых была запланирована на Банковой. Несколько сотен сторонников видеоблогера Анатолия Шария митинговали под Офисом президента, затем отправились шествием по центральным улицам столицы.

В полиции утром сообщили, что в связи с массовыми акциями усиливают меры безопасности в городе.

В полиции так же отметили, что участники акций могут иметь разные политические взгляды, в связи с чем будут возможны конфликты.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Киевполицияпротест
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