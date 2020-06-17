Беспорядки под ОП: полиция доставила в участок 15 человек

Фото: задержание участника акции (Виталий Носач, РБК-Украина)

Произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и поклонниками блогера Анаталия Шария

В среду, 17 июня, под Офисом президента Украины в Киеве произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и поклонниками блогера Анатолия Шария. В результате полиция задержала 15 человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Доставили в Печерское районное управление полиции 15 человек", - сообщили в полиции, отказавшись комментировать, какую сторону в акции протеста представляли задержанные.

На брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в отношении одного задержанного открыли уголовное дело.

"Относительно одного человека возбуждено уголовное производство по статье 345 (сопротивление работнику милиции). Есть видео, где парень задувал полицейских газовым баллончиком. Другим сейчас окажем юридическую оценку", - сказал он.

По словам Крищенко, пока нет госпитализированных в результате столкновений.

"За медицинской помощью пока никто не обращался. Есть у нас три обращения. Одно из Мариинского парка, когда проходила акция у Офиса президента, к нам позвонили два человека и сказали, что на них напали. Сейчас они дают показания. Один человек также сказала, что ей чем-то попали во время акции", - добавил он.

В "Нацкорпусе" сообщили, что возле ОП задержали 12 представителей их организации. Там призвали "собираться под Печерским райотделом полиции", чтобы "освободить своих".

Отметим, сегодня под ОП собрались сторонники блогера Анатолия Шария в знак протеста против произвола силовиков и нападений на активистов и журналистов.

В свою очередь, на Майдане Независимости также собрались около 200 активистов, среди которых были представители "Нацкорпуса" и "Правого сектора". Они хотели провести "морализаторскую беседу" со сторонниками Шария, которого называют пророссийским деятелем.

В полиции утром сообщили, что в связи с массовыми акциями усиливают меры безопасности в городе.

Также силовики отмечали, что участники акций могут иметь разные политические взгляды, в связи с чем будут возможны конфликты.

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Автор: Максим Зайченко