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У київському метро сталися сутички, двох осіб затримали

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 16:23
У київському метро сталися сутички, двох осіб затримали
Фото: київський метрополітен (РБК-Україна)

Інцидент стався на станції метро "Театральна"

Під час сутички у метро Києва поліцейські затримали двох осіб. Молодиків доставили до управління поліції у метрополітені.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент відбувся о 13:40 на платформі станції метро "Театральна".

"Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення", - йдеться у повідомленні.У київському метро сталися сутички, двох осіб затримали

Фото: порушники використали газові балончики (kyiv.npu.gov.ua)

Двох учасників конфлікту затримали для встановлення даних та надання пояснень. Правову оцінку їх діям нададуть після проведення відповідної перевірки.

Нагадаємо, сьогодні у столиці відбулися масові мітинги за участю прихильників проросійського блогера Анатолія Шарія та представників "Нацкорпусу".

Під час акцій сталося кілька сутичок, поліція затримала 15 осіб.

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Автор: Роман Калиниченко

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