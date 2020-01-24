Киевский метрополитен возобновил работу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов

Столичный метрополитен возобновил свою работу после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

Так, минирование станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" не подтвердилось, правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

"Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. Правоохранители проводили поочередную проверку станций с временным закрытием.

Также РБК-Украина сообщало, что 10 января в Киеве из-за анонимного звонка о минировании станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на "Крещатик" закрыли на вход и выход. На территории метро проводили проверку.

Добавим, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.