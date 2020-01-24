Київський метрополітен відновив роботу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів

Столичний метрополітен відновив свою роботу після анонімного повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

Так, мінування станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" не підтвердилося, правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

"Правоохоронці провели необхідні перевірки. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. Правоохоронці проводили почергову перевірку станцій з тимчасовим закриттям.

Також РБК-Україна повідомляло, що 10 січня в Києві з-за анонімного дзвінка про мінування станції метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. На території метро проводили перевірку.

Додамо, що Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроєкт про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Пропонується встановити в якості обов'язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна за скоєння злочину, передбаченого статтею 259 КК України.