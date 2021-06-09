UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На киевский дата-центр идет массированная кибератака. Возможны перебои в сервисах

Автор: РБК-Украина

В эти минуты на киевский коммунальный дата-центр идет массированная DDOS-атака. В связи с этим городские сервисы могут работать с перебоями.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что персональные данные пользователей надежно защищены. Отметим, дата-центр - это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования, а также подключения абонентов к каналам сети интернет.

Напомним, в конце прошлого года были зафиксированы десятки кибератак на Офис президента Украины.

А в марте 2021 года Служба безопасности заблокировала масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Ее провела хакерская группировка Armageddon, которая подконтрольная ФСБ России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевкибератакасервис