На киевский дата-центр идет массированная кибератака. Возможны перебои в сервисах

В эти минуты на киевский коммунальный дата-центр идет массированная DDOS-атака. В связи с этим городские сервисы могут работать с перебоями.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что персональные данные пользователей надежно защищены. Отметим, дата-центр - это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования, а также подключения абонентов к каналам сети интернет.