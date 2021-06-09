На київський дата-центр йде масована кібератака. Можливі перебої в сервісах

У ці хвилини на київський комунальний дата-центр йде масована DDoS-атака. У зв'язку з цим міські сервіси можуть працювати з перебоями.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їх роботі", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що персональні дані користувачів надійно захищені. Відзначимо, дата-центр - це спеціалізована будівля для розміщення серверного і мережевого обладнання, а також підключення абонентів до каналів мережі інтернет.