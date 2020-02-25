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Київських комунальників запідозрили в мільйонних розтратах на освітленні

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 11:17
Київських комунальників запідозрили в мільйонних розтратах на освітленні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бюджету Києва завдали шкоду в особливо великих розмірах

П'ятьох посадових осіб "Київміськсвітла" запідозрили в мільйонних розтратах на установці систем освітлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального підприємства "Київміськсвітло" забезпечило перемогу в тендері на покупку освітлювальних засобів наближеній до них комерційній структурі.

Загальна сума контрактів склала кілька десятків мільйонів гривень, частина з якої була розтрачена. За попередньою версією, при підготовці кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення.

Ініційована СБУ комплексна товарознавча і судово-економічна експертизи показали, що через дії підозрюваних місцевому бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах. На даний момент їм оголосили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура розслідує розкрадання коштів на будівництві метро в Києві.

До цього СБУ викрила імітацію ремонту літаків в аеропортах Одеси та Києва.

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