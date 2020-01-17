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Прокуратура расследует хищения средств на строительство метро в Киеве

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 12:50
Прокуратура расследует хищения средств на строительство метро в Киеве
Фото: строительство метро на Виноградарь (facebook.com/Kyivmetrobud)

Суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой"

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуратура расследует хищения при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киев.

"В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировали, что метро на Виноградарь в Киеве запустят до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, стоимость строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров выделил 2,5 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь.

Ранее сообщалось, что метро Киева в скором времени станет больше на целых четырнадцать станций благодаря строительству новых линий и продлению уже существующих веток метрополитена.

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