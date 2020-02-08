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В аэропортах Одесса и Киев проводили имитацию ремонта самолетов, - СБУ

Новости » Общество     08.02.2020 - 12:57
В аэропортах Одесса и Киев проводили имитацию ремонта самолетов, - СБУ
Фото: аэропорт "Киев" (iev.aero)

Работниками техобслуживания авиакомпании было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим указанной авиакомпании аннулировали разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам - ​​сертификаты летной годности.

Напомним, в декабре СБУ предотвратила контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. Злоумышленники совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев".

Также сообщалось, что из Украины пытались незаконно вывезти танковые двигатели, предназначенные для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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