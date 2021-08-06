Киевские активисты обвиняют власть в игнорировании проблемы уничтожения исторической памятки

Активисты обвиняют команду президента в бездействии по защите культурного наследия и игнорировании интересов киевской громады.

"Уже скоро исполнится 2 года, как новая команда власти имеет все рычаги, чтобы спасти объект государственной собственности - памятник национального значения Гостиный двор. Это здание, несмотря на многочисленные решения судов, и поныне по неясным причинам находится под контролем неизвестных лиц и разрушается дальше, будучи источником чрезвычайной техногенной ситуации в историческом центре Киева", - говорится в обращении.

Представители общественности напоминают о невыполненных обещаниях выделить на спасение Гостиного двора средства и констатируют: вместо решения проблемы этого уникального здания продолжается перекладывание вины и ответственности с одного чиновника на другого, а дело не сдвигается с места. Между тем каждая следующая зима наносит Гостиному двору еще больший вред.

"Борьба киевлян за Гостиный двор продолжается с 2012 года. С 2014 года община собрала также средства на консервацию, но всему помешало сначала бездействие предыдущей власти, а теперь - уже и действующей. Просим не испытывать терпение жителей столицы и всех украинцев и вмешаться в эту скандальную ситуацию", - отмечают активисты.

Если ко Дню независимости ситуация не изменится, общественность готова прибегнуть к "акциям прямого действия", говорится в обращении к президенту.

"Киевляне теряют терпение. Если к празднику независимости все будет, как и в предыдущие годы, если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом. Молча мы такое игнорирование интересов столичной громады терпеть дальше не будем - пусть позор постигнет тех, кто его заслужил", - говорится в обращении.

Обращение также подписали Олег Сенцов, Андреевско-Пейзажная инициатива, ОО ''Центр развития городов'', Национальный центр правозащиты, ОО ''Движение переселенцев Украины'' и другие. Сбор подписей продолжается.