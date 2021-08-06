Київські активісти звинувачують владу в ігноруванні проблеми знищення історичної пам'ятки

Громадськість Києва підготувала звернення до президента з вимогою врятувати пам’ятку національного значення - Гостинний двір.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву громадського активіста Ігоря Луценка у Facebook.
Активісти звинувачують команду президента у бездіяльності щодо захисту культурної спадщини та ігноруванні інтересів київської громади.
"Вже скоро виповниться 2 роки, як нова владна команда має усі важелі, щоб порятувати об’єкт державної власності - пам’ятку національного значення Гостинний двір. Ця будівля, попри численні рішення судів, і понині з неясних причин знаходиться під контролем невідомих осіб і руйнується далі, будучи джерелом надзвичайної техногенної ситуації в історичному центрі Києва", - говориться у зверненні.
Представники громадськості нагадують про невиконані обіцянки виділити на порятунок Гостинного двору кошти й констатують: замість вирішення проблеми цієї унікальної будівлі продовжується перекладання вини та відповідальності з одного посадовця на іншого, а справа не рухається з місця. Тим часом кожна наступна зима завдає Гостинному двору ще більшої шкоди.
"Боротьба киян за Гостинний двір триває з 2012 року. З 2014 року громада зібрала навіть кошти на консервацію, але всьому завадила спочатку бездіяльність попередньої влади, а нині - уже і чинної. Просимо не випробовувати терпець жителів столиці та усіх українців, і втрутитися у цю скандальну ситуацію", - зазначають активісти.
Якщо до Дня незалежності ситуація не зміниться, громадськість готова вдатися до "акцій прямої дії", говориться у зверненні до президента.
"У киян уривається терпець. Якщо до свята незалежності все буде, як і у попередні роки, якщо від міністра культури ми і далі чутимемо лише слова, то ми залишаємо за собою право на акції прямої дії, котрі будуть направлені на репутацію відповідних міністерств і уряду в цілому. Мовчки ми таке ігнорування інтересів столичної громади терпіти далі не будемо - і нехай ганьба знайде тих, хто її заслужив", - йдеться у зверненні.
Звернення також підписали Олег Сенцов, Андріївсько-Пейзажна ініціатива, ГО ''Центр розвитку міст'', Національний центр правозахисту, ГО ''Рух переселенців України'' та інші. Збір підписів триває.
Як повідомлялось, Фонд держмайна України (ФДМУ) передасть Міністерству культури та інформації передасть Гостинний двір у Києві. Рішення прийнято після засідання комісії з передачі пам'яток державного значення.