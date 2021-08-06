Київські активісти звинувачують владу в ігноруванні проблеми знищення історичної пам'ятки

Активісти звинувачують команду президента у бездіяльності щодо захисту культурної спадщини та ігноруванні інтересів київської громади.

"Вже скоро виповниться 2 роки, як нова владна команда має усі важелі, щоб порятувати об’єкт державної власності - пам’ятку національного значення Гостинний двір. Ця будівля, попри численні рішення судів, і понині з неясних причин знаходиться під контролем невідомих осіб і руйнується далі, будучи джерелом надзвичайної техногенної ситуації в історичному центрі Києва", - говориться у зверненні.

Представники громадськості нагадують про невиконані обіцянки виділити на порятунок Гостинного двору кошти й констатують: замість вирішення проблеми цієї унікальної будівлі продовжується перекладання вини та відповідальності з одного посадовця на іншого, а справа не рухається з місця. Тим часом кожна наступна зима завдає Гостинному двору ще більшої шкоди.

"Боротьба киян за Гостинний двір триває з 2012 року. З 2014 року громада зібрала навіть кошти на консервацію, але всьому завадила спочатку бездіяльність попередньої влади, а нині - уже і чинної. Просимо не випробовувати терпець жителів столиці та усіх українців, і втрутитися у цю скандальну ситуацію", - зазначають активісти.

Якщо до Дня незалежності ситуація не зміниться, громадськість готова вдатися до "акцій прямої дії", говориться у зверненні до президента.

"У киян уривається терпець. Якщо до свята незалежності все буде, як і у попередні роки, якщо від міністра культури ми і далі чутимемо лише слова, то ми залишаємо за собою право на акції прямої дії, котрі будуть направлені на репутацію відповідних міністерств і уряду в цілому. Мовчки ми таке ігнорування інтересів столичної громади терпіти далі не будемо - і нехай ганьба знайде тих, хто її заслужив", - йдеться у зверненні.

Звернення також підписали Олег Сенцов, Андріївсько-Пейзажна ініціатива, ГО ''Центр розвитку міст'', Національний центр правозахисту, ГО ''Рух переселенців України'' та інші. Збір підписів триває.