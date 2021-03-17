Активисты собрались под Кабмином, чтобы напомнить Ткаченко о Гостином дворе

Киевляне пришли с ростовой фигурой министра культуры Александра Ткаченко, "украшенной" фотографиями разрушенных по всей стране памятников. Чиновнику решили напомнить о его обязанности защищать и восстанавливать эти объекты.

Заброшенный Гостиный двор должен быть передан на баланс Киева, убеждены активисты.

Активистка Марина Соловьева настаивает, что передача объекта Киеву - лучший выход, ведь городская власть готова заниматься восстановлением памятника.

"Министерство культуры всегда было на стороне застройщика - никогда не поддерживало нас в вопросе сохранения Гостиного двора. Но мы победили - суды услышали общину. Сегодня все судебные решения приняты в пользу киевлян. Именно киевляне спасли Гостиный двор. И только киевляне имеют право им распоряжаться. Потому что Киев знает, может и имеет средства на спасение и восстановление Гостиного двора", - заверила Соловьева.

В своем выступлении Игорь Луценко отметил некомпетентность министра культуры в этом деле.

"Минкульт, как учреждение, должен охранять Гостиный двор. Ведь это памятка национального значения. Но нынешнему министру даже не доложили об этом. Потому что в своих интервью он рассказывает, что хочет сделать ее памяткой. Что является нонсенсом, так как Гостиный двор уже имеет этот статус. Мы боролись и завоевали его. Это означает, что министерство культуры должно ходить и охранять этот двор. Конечно этого никто не делает. Наоборот!" - отметил Луценко.