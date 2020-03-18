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Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы

Новости » Экономика     18.03.2020 - 02:47
Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Временно прекращается прием граждан и прием корреспонденции, принесенной гражданами лично

Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы. Об этом сообщается в Facebook Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины сообщает на своей.

Отмечается, что временно прекращается личный прием граждан руководством таможни и ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы, расположенные в г. Киев на бульваре Вацлава Гавела, 8А, в аэропорту "Борисполь", в г. Житомир по ул. Победы, 25 и м. Черкассы по ул. Остафия Дашковича, 76.

Также прекращается прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности. Письма стоит бросать в специальную урну, установленную на КПП-1, справа от админздания Киевской таможни.

Как отметили в таможне, для официальной переписки можно использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ru, при оформлении писем придерживаясь тех же требований, что и при обычной переписке.

Напомним, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщало РБК-Украина, всвязи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закрыла границы для иностранцев. Также с 17 марта полностью ограничено авиасообщение. Отметим, что тысячи украинцев из-за закрытия границ и отмены авиарейсов не могут вернуться домой.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина вернет всех своих граждан, находящихся за рубежом.

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