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Київська митниця переходить в онлайн-режим роботи

Новини » Економіка     18.03.2020 - 02:47
Київська митниця переходить в онлайн-режим роботи
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Тимчасово припиняється прийом громадян та приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто

Для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 Київська митниця переходить в онлайн-режим роботи. Про це повідомляється у Facebook Київської митниці Державної митної служби України повідомляє на своїй.

Зазначається, що тимчасово припиняється особистий прийом громадян керівництвом митниці та обмежується доступ в адміністративні будівлі Київської митниці Держмитслужби, розташовані в м. Київ на бульварі Вацлава Гавела, 8А, в аерорпорту "Бориспіль", у м. Житомир по вул. Перемоги, 25 та м. Черкаси по вул. Остафія Дашковича, 76.

Також припиняється приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням.Листи варто кидати у спеціальну скриньку, встановлену на КПП-1, праворуч від адмінприміщення Київської митниці.

Як зазначили у митниці, для офіційного листування можна використовувати електронну скриньку kv.post@customs.gov.ua, при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що й при звичайному листуванні.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закрила кордони для іноземців. Також з 17 березня повністю обмежено авіасполучення. Зазначимо, що тисячі українців через закриття кордонів та скасування авіарейсів не можуть повернутися додому.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна поверне всіх своїх громадян, які перебувають за кордоном.

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