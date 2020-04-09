Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

"Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени этого года", - заявил он.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киевской области подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, у Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля.

Добавим, в Офисе украинского президента проговаривают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.