Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус. Про це заявив в.о. голови Київської ОДА Василь Володин на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в Київській області на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

"Також нагадую, що у суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже у травні місяці цього року. В іншому випадку є ризики, що карантин буде тривати до осені цього року", - заявив він.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Київській області підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня.

Додамо, в Офісі українського президента проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19.