Киевская область усиливает карантин с 21 марта: что под запретом

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом усиливается карантин в Киевской области. В частности, закрываются кафе, рестораны и ТРЦ.
Об этом на брифинге заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
По его словам, с 21 на территории Киевской области запрещается:
Кроме того, школьники после каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.
"В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - добавил Володин.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ближе всего в "красной зоне" с максимальными карантинными ограничениями находятся Львовская, Харьковская и Николаевская области.
В то же время Черкассы не планируют пока ужесточать карантин. По словам мэра, для этого сейчас нет причин.