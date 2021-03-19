Київська область посилює карантин з 21 березня: що під забороною

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ.
Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
За його словами, з 21 на території Київської області забороняється:
Крім того, школярі після канікул будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.
"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближче до "червоної зони" з максимальними карантинними обмеженнями знаходяться Львівська, Харківська та Миколаївська області.
У той же час Черкаси не планують поки посилювати карантин. За словами мера, для цього зараз немає причин.