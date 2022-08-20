Киевская область под постоянной угрозой: глава ОВА о риске нападения Беларуси

Киевская область находится под постоянной угрозой нападения Беларуси. Однако наши бойцы готовы ко всем сценариям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы и интервью для ТСН.
"Мы должны понимать, что Киевская область постоянно под угрозой. Мы не будем спать спокойно до полной нашей победы! Мы не братья с тем народом, мы соседи. И сосед у нас - союзник страны-террористки", - заявил Кулеба.
Глава ОВА отметил, что граница между областью и Беларусью довольно специфическая. На одном из участков расположена зона Чернобыльской АЭС и там высокий радиационный фон.
"Поэтому наши военные готовятся к любым сценариям, понимая наши ошибки и имея определенные преимущества. Пойдут или нет, надо к этому быть готовыми всегда. Мы должны строить бомбоубежища, потому что это угроза не на год и не на два - это навсегда”, - добавил Кулеба.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что россияне не готовятся к наступлению 24 августа в День Независимости Украины, однако украинцам следует быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.