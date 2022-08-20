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Київська область під постійною загрозою: голова ОВА про ризик нападу Білорусі

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Київська область перебуває під постійною загрозою нападу Білорусі. Однак наші бійці готові до усіх сценаріїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської ОВА Олексія Кулеби і інтерв'ю для ТСН.

"Ми повинні розуміти, що Київська область постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги! Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас - союзник країни-терористки", - заявив Кулеба.

Голова ОВА зауважив, що кордон між областю та Білоруссю доволі специфічний. На одному з участків розташована зона Чорнобильської АЕС і там високий радіаційний фон.

"Тому наші військові готуються до будь-яких сценаріїв, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовими завжди. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два - це назавжди”, - додав Кулеба.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що росіяни не готуються до наступу 24 серпня, у День Незалежності України, проте українцям варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від загарбників.

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