Киевская область под постоянной угрозой: глава ОВА о риске нападения Беларуси

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы и интервью для ТСН.

"Мы должны понимать, что Киевская область постоянно под угрозой. Мы не будем спать спокойно до полной нашей победы! Мы не братья с тем народом, мы соседи. И сосед у нас - союзник страны-террористки", - заявил Кулеба.

Глава ОВА отметил, что граница между областью и Беларусью довольно специфическая. На одном из участков расположена зона Чернобыльской АЭС и там высокий радиационный фон.

"Поэтому наши военные готовятся к любым сценариям, понимая наши ошибки и имея определенные преимущества. Пойдут или нет, надо к этому быть готовыми всегда. Мы должны строить бомбоубежища, потому что это угроза не на год и не на два - это навсегда”, - добавил Кулеба.