Київська область під постійною загрозою: голова ОВА про ризик нападу Білорусі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської ОВА Олексія Кулеби і інтерв'ю для ТСН.

"Ми повинні розуміти, що Київська область постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги! Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас - союзник країни-терористки", - заявив Кулеба.

Голова ОВА зауважив, що кордон між областю та Білоруссю доволі специфічний. На одному з участків розташована зона Чорнобильської АЕС і там високий радіаційний фон.

"Тому наші військові готуються до будь-яких сценаріїв, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовими завжди. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два - це назавжди”, - додав Кулеба.