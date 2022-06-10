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Последствия войны. В Киевской области грузовик подорвался на мине

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Украина, Пятница 10 июня 2022 15:40
Последствия войны. В Киевской области грузовик подорвался на мине Фото: разминирование (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Грузовой автомобиль подорвался на мине возле хутора Почепин в Киевской области. Водитель не получил значительных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 10:13.

"На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, который наполнен песком подорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - отмечают в ГСЧС.

Последствия войны. В Киевской области грузовик подорвался на мине

Напомним, на Черниговщине трактор подорвался на мине, в результате чего погиб водитель.

Ранее в Киевской области тракторист во время проведения полевых работ наехал на взрывное устройство, водитель выжил.

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