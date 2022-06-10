Последствия войны. В Киевской области грузовик подорвался на мине
Фото: разминирование (РБК-Украина)
Грузовой автомобиль подорвался на мине возле хутора Почепин в Киевской области. Водитель не получил значительных травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 10:13.
"На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, который наполнен песком подорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - отмечают в ГСЧС.