ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черниговской области на мине подорвался трактор: водитель погиб

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 20:38
В Черниговской области на мине подорвался трактор: водитель погиб Фото: в Черниговской области на мине подорвался трактор (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В селе Киенка под Черниговом трактор во время полевых работ наехал на противотанковую мину. Водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М.

Водителя трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

Напомним, тракторист во время проведения полевых работ в Киевской области наехал на взрывное устройство. Инцидент произошел в освобожденной от оккупантов Макаровской поселковой общине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения