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Наслідки війни. У Київській області вантажівка підірвалася на міні

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 15:40
Наслідки війни. У Київській області вантажівка підірвалася на міні Фото: розмінування (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вантажний автомобіль підірвався на міні біля хутора Почепин в Київській області. Водій не отримав значних травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 10:13.

"На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав", - зазначають в ДСНС.

Наслідки війни. У Київській області вантажівка підірвалася на міні

Нагадаємо, на Чернігівщині трактор підірвався на міні, внаслідок чого загинув водій.

Раніше в Київській області тракторист під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій, водій вижив.

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