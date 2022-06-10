Наслідки війни. У Київській області вантажівка підірвалася на міні
Фото: розмінування (РБК-Україна)
Вантажний автомобіль підірвався на міні біля хутора Почепин в Київській області. Водій не отримав значних травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 10:13.
"На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав", - зазначають в ДСНС.
Нагадаємо, на Чернігівщині трактор підірвався на міні, внаслідок чого загинув водій.
Раніше в Київській області тракторист під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій, водій вижив.