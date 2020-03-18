Киеврада разрабатывает план запуска метро с ограничениями

Из-за карантина в Киеве местные власти разрабатывают план запуска метро с ограничениями. Об этом в Facebook заявил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

По его словам, неработающий метрополитен доставляет много проблем жителям Киева.

"Депутатский корпус сейчас разрабатывает спецмероприятия, которые должны быть введены для того, чтобы метро в ограниченном режиме, но все-таки заработало. Для этого нужно будет просить Кабмин внести изменения в постановление", - заявил Прокопив.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о закрытии метрополитенов не будут менять. Он также отметил, что задача правительства - максимально ограничить скопление большого количества людей.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют, за соблюдением нормы о количестве пассажиров будет следить полиция. Кроме того, в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.