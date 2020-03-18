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Київрада розробляє план запуску метро з обмеженнями

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Чиновники вважають, що метро має перевозити працівників важливих підприємств

Через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями. Про це в Facebook заявив секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, непрацюючий метрополітен доставляє багато проблем жителям Києва.

"Депутатський корпус зараз розробляє спецзаходи, які повинні бути введені для того, щоб метро в обмеженому режимы, але все-таки запрацювало. Для цього потрібно буде просити Кабмін внести зміни до постанови", - заявив Прокопів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду про закриття метрополітенів не мінятимуть. Він також зазначив, що завдання уряду - максимально обмежити скупчення великої кількості людей.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Частотність рейсів при цьому збільшувати не планують, за дотриманням норми про кількість пасажирів буде стежити поліція. Крім того, до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.


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