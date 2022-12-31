Над Києвом знищено сім ворожих повітряних цілей, - КМВА

Українські захисники знищили сім ворожих повітряних цілей над Києвом під час чергового масованого удару росіян 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.
За попередніми даними, внаслідок падіння уламків:
Наразі відомо про одного загиблого та 16 постраждалих. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні окупанти знову завдали масовано удару по українських містах. Зокрема, у Києві руйнувань зазнав готель у центрі, а також Палац Україна.
Детальніше про ситуацію у Києві та інших областях - читайте за посиланням.
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