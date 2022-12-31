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Над Києвом знищено сім ворожих повітряних цілей, - КМВА

Фото: над Києвом знищено сім ворожих повітряних цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили сім ворожих повітряних цілей над Києвом під час чергового масованого удару росіян 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків:

  • У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.
  • У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок та готель.
  • У Печерському районі руйнувань зазнав готелю, також є незначні пошкодження прилеглих будівель.
  • Є руйнування у Дніпровському районі.

Наразі відомо про одного загиблого та 16 постраждалих. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову завдали масовано удару по українських містах. Зокрема, у Києві руйнувань зазнав готель у центрі, а також Палац Україна.

Детальніше про ситуацію у Києві та інших областях - читайте за посиланням.

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