Над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей, - КМВА

Украинские защитники уничтожили семь вражеских воздушных целей над Киевом во время очередного массированного удара россиян 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.
По предварительным данным, вследствие падения обломков:
На данный момент известно об одном погибшем и 16 пострадавших. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Напомним, сегодня оккупанты снова нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве поврежден отель в центре, а также Дворец Украина.
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