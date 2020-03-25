Под Киевом женщина с коронавирусом родила ребенка

Несмотря на симптомы коронавируса, роды прошли благополучно
Беременная жительница Ирпеня, один из тестов на коронавирус которой оказался позитивным, благополучно родила ребенка. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня родила мальчика.
"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное… Маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине", - отметил Меркушин.
Отметим, ранее жительнице Ирпеня сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным. Однако мазок на ПЦР-анализ был положительным. Окончательный диагноз будет установлен после повторного ПЦР-анализа.
Напомним, сегодня в аэропорту "Борисполь" зафиксировали новый случай коронавируса. Положительный результат экспресс-теста был у одного пассажира, который прибыл из страны Среднего Востока. В этом аэропорту третий день подряд фиксируют новые случаи заражения.