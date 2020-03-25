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Под Киевом женщина с коронавирусом родила ребенка

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 11:53
Под Киевом женщина с коронавирусом родила ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несмотря на симптомы коронавируса, роды прошли благополучно

Беременная жительница Ирпеня, один из тестов на коронавирус которой оказался позитивным, благополучно родила ребенка. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня родила мальчика.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное… Маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине", - отметил Меркушин.

Отметим, ранее жительнице Ирпеня сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным. Однако мазок на ПЦР-анализ был положительным. Окончательный диагноз будет установлен после повторного ПЦР-анализа.

Напомним, сегодня в аэропорту "Борисполь" зафиксировали новый случай коронавируса. Положительный результат экспресс-теста был у одного пассажира, который прибыл из страны Среднего Востока. В этом аэропорту третий день подряд фиксируют новые случаи заражения.

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