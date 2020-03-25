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Під Києвом жінка з коронавірусом народила дитину

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 11:53
Під Києвом жінка з коронавірусом народила дитину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Незважаючи на симптоми коронавіруса, пологу пройшли добре

Вагітна мешканка Ірпеня, один з тестів на коронавірус якої виявився позитивним, благополучно народила дитину. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні народила хлопчика.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний... Маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині", - зазначив Меркушин.

Зазначимо, раніше мешканці Ірпеня зробили експрес-тест і він виявився негативним. Однак мазок на ПЛР-аналіз був позитивним. Остаточний діагноз буде встановлено після повторного ПЛР-аналізу.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" зафіксували новий випадок коронавіруса. Позитивний результат експрес-тесту був у одного пасажира, який прибув з країни Середнього Сходу. В цьому аеропорту третій день поспіль фіксують нові випадки зараження.

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