Над Києвом збили "Кинджали", які летіли на Старокостянтинів: ЗМІ вказали на важливу деталь

Сьогодні Російська Федерація атакувала Україну трьома "Кинджалами". Декілька з них було збито силами ППО над Києвом.

Як пише видання, те, що два "Кинджали" вдалось збити над Києвом, свідчить про те, що їх можна збивати й на маршовій ділянці. Також відомо, що одна з ракет влучила в район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Ймовірно - це і була основна ціль росіян.

За підрахунками Defence Express, росіяни дійсно запускають "Кинджали" так, що вони пролітають над Києвом. Саме через це кияни можуть чути звукову хвилю від них, а іноді й роботу ППО.

Саме тому, якщо росіяни запустили "Кинджал" з меж Тамбовської області до Старокостянтинова - виходить прямолінійна траєкторія через Київ та його околиці. І з цього слідує, що ППО, яка захищає столицю, та має протиракетні засоби - може збити "Кинджал". Зокрема, це може робити ППО Patriot - про це раніше розповідали Повітряні сили.

Але тоді Patriot збив "Кинджал" під час заходу на ціль. Сьогоднішній випадок унікальний тим, що ракету було збито на маршевій ділянці польоту. Різниця між цими випадками - досить значна.

Коли "Кинджал" падає на ціль його швидкість вже не є гіперзвуковою. А ось на маршевій ділянці вона якраз перевищує 5 Махів.

При цьому, росіяни раніше заявляли, що їх "Кинджал" нібито має можливості маневрувати на всій траєкторії польоту. І завдяки цьому, нібито, може обходити потенційні райони протиракетної оборони. Однак попри ці заяви росіяни вперто прокладають їх маршрут у районі Києва.