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Под Киевом загорелся детский сад, эвакуировали более 100 детей

Автор: РБК-Украина

Под Киевом загорелся детский сад "Аленушка" в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сообщается, что в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу пожарно-спасательной части в Обухове поступило сообщение о пожаре в детском саде "Аленушка" в Украинке. На место инцидента направили также отряды из Козина и Броваров.

По прибытию выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: пожар в детском саду под Киевом (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, до этого в феврале в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар, из здания эвакуировали более 120 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

А в Ровно из-за пожара эвакуировали здание областной государственной администрации.

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Новости Украины пожарКиевская областьдетский сад
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