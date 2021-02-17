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В Ровно из-за пожара эвакуировали здание ОГА

Новина українською → Ровно, Среда 17 февраля 2021 17:56
В Ровно из-за пожара эвакуировали здание ОГА Фото: пожар в ОГА Ровно dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ровно сегодня тушили пожар в здании на площади Просвещения. В этом здании расположены областной совет и облгосадминистрация.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в 14:48 в одном из кабинетов на втором этаже шестиэтажного административного здания. Огнем было охвачено 20 квадратных метров.

Спасатели вывели из здания 45 работников, никто из них не пострадал.

Около 15:40 пожар локализовали, а в 15:22 пожар полностью потушили.

Напомним, вчера в Киеве тушили масштабный пожар в парке Дружбы народов. Горели деревянные здания одного из комплексов.

Кроме того, недавно в Голосеевском районе Киева горела многоэтажка. В результате пожара один человек получил сильные ожоги.

Добавим, на прошлой неделе в одном из детских садов Киева произошел пожар. Из здания эвакуировали 124 ребенка.

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