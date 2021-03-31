Під Києвом загорівся дитячий садочок, евакуювали понад 100 дітей

Повідомляється, що о 17:10 в оперативно-диспетчерську службу пожежорятувальної частини в Обухові надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садочку "Альонушка" в Українці. На місце інциденту направили також загони з Козина і Броварів.

По прибуттю з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу.

Пожежу було локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в дитячому садочку під Києвом (kv.dsns.gov.ua)