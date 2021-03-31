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Діти

Під Києвом загорівся дитячий садочок, евакуювали понад 100 дітей

Автор: РБК-Україна

Під Києвом загорівся дитячий садочок"Альонушка" у місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей та персонал.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Київській області.

Повідомляється, що о 17:10 в оперативно-диспетчерську службу пожежорятувальної частини в Обухові надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садочку "Альонушка" в Українці. На місце інциденту направили також загони з Козина і Броварів.

По прибуттю з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу.

Пожежу було локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в дитячому садочку під Києвом (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, до цього в лютому в одному з дитячих садочків Києва спалахнула пожежа, з будівлі евакуювали понад 120 дітей. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

А в Рівному через пожежу евакуювали будівлю обласної державної адміністрації.

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Новини України пожежаКиївська областьдетский сад
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