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Під Києвом загорівся дитячий садочок, евакуювали понад 100 дітей

Новость на русском → Українка, Середа 31 березня 2021 18:50
Під Києвом загорівся дитячий садочок, евакуювали понад 100 дітей Фото: пожежа в дитячому садочку під Києвом (kv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Під Києвом загорівся дитячий садочок"Альонушка" у місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей та персонал.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Київській області.

Повідомляється, що о 17:10 в оперативно-диспетчерську службу пожежорятувальної частини в Обухові надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садочку "Альонушка" в Українці. На місце інциденту направили також загони з Козина і Броварів.

По прибуттю з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу.

Пожежу було локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

Під Києвом загорівся дитячий садочок, евакуювали понад 100 дітей

Фото: пожежа в дитячому садочку під Києвом (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, до цього в лютому в одному з дитячих садочків Києва спалахнула пожежа, з будівлі евакуювали понад 120 дітей. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

А в Рівному через пожежу евакуювали будівлю обласної державної адміністрації.

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