Под Киевом загорелся автобус с пассажирами

На автодороге Киев-Чоп сегодня, 25 февраля, загорелся автобус с пассажирами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева.

Сообщается, что пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.

"Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.

Напомним, вчера,24 февраля, в центре Николаева загорелась многоэтажка на улице Защука, спасатели провели эвакуацию.

Также сообщалось, что в Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка. Отмечалось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.