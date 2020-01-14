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Спасатели потушили пожар на территории Софиевского парка

Новости » Общество     14.01.2020 - 17:44
Спасатели потушили пожар на территории Софиевского парка
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Загорелось кафе на территории парка

В Черкасской области днем 14 января возник пожар на территории Софиевского парка в городе Умань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели выяснили, что возгорание произошло во время проведения ремонтных работ в подвальном помещении кафе, которое арендует частный предприниматель.

На место происшествия, на улицу Киевскую оперативно прибыл дежурный караул местной пожарно-спасательной части, который в 13:50 пожар локализовал, а в 14:08 ликвидировал. Благодаря оперативности, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на другие помещения здания.

Огнем пожара повреждено 10 м.кв стен и потолка подвального помещения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

РБК-Украина писало, что в Киевской области в пожаре погибли двое детей и отец. Причина возгорания устанавливается.

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