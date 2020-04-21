Под Киевом зафиксировали вспышку COVID-19 в общежитии, есть умершие

В Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии. Об этом на брифинге заявил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, общежитие находится в частной собственности и, по предварительным данным, в нем проживают более 300 человек.

"Точное количество жильцов выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент там выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть два умерших ", - сказал Володин.

Он добавил, что всем жильцам делают ПЦР-тесты, в самом общежитии ограничено передвижение. Окончательные данные о масштабах заболевания будут завтра вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом, при этом за минувшие сутки подтверждено 23 новых случая.

Сегодня в Николаевской области подтвердили первую смерть от COVID-19. В частности, умерла 81-летняя жительница села Вороновка. Она заболела еще 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу.