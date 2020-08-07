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Під Києвом водій на "євроблясі" влаштував стрілянину

Київська область, П'ятниця 07 серпня 2020 17:40
Під Києвом водій на "євроблясі" влаштував стрілянину
Фото: стрілянина сталася в Київській області (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чоловік хотів похвалитися зброєю

У Київській області чоловік влаштував стрілянину, в результаті інциденту потерпілих немає. За даними поліції, він хотів похвалитися зброєю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі в селі Литвинівка Вишгородського району, стрілянину влаштував водій автомобіля з номерами іноземної реєстрації. Наряд оперативно встановив особу стрілка і знайшов його у сусідньому селі.

"Ним виявився 44-річний житель села Тарасовщина. Він зізнався поліцейським, що таким чином хотів похвалитися зброєю перед своїм знайомим. Стріляв у небо, і, на щастя, з людей ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

В машині і за місцем проживання знайшли револьвер під патрон "Флобер", газовий пістолет, патрони різного калібру і гільзи. Зброю відправлено на експертизу, відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік відкрив хаотичну стрілянину на вулиці, в результаті інциденту була постраждала.

За даними поліції, на світлофорі між водіями двох автомобілів виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Один з них відкрив безладний вогонь по автомобілю опонента. Дівчина отримала непроникаюче поранення грудної клітини.

Також повідомлялося, що у Сумах чоловік стріляв у сусідів і поранив одного з них.

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