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Под Киевом мужчина открыл хаотичную стрельбу на улице, есть пострадавший

Обухов, Четверг 06 августа 2020 10:40
Под Киевом мужчина открыл хаотичную стрельбу на улице, есть пострадавший
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Стрельба произошла после конфликта между двумя водителями

В городе Обухов Киевской области водитель автомобиля совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате пострадала девушка - продавщица киоска.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, конфликт, который перерос в стрельбу, возник на светофоре между водителями двух автомобилей.

"Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", - сообщили в полиции.

В результате 20-летняя девушка была госпитализирована в больницу с непроникающим ранением грудной клетки.

Стрелка, который скрылся с места инцидента на автомобиле, задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы.

"Во время задержания у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет", - добавили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

Напомним, днями в Кривом Роге полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области мужчина устроил стрельбу в доме, в результате чего пострадал один человек.

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