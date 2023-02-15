Над Києвом виявили близько 6 повітряних цілей, по усіх відпрацювала ППО

В повітряному просторі Києві виявили близько 6 ворожих цілей. По усіх відпрацювала ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.
"За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру", - пише КМВА.
Зазначається, що об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. Більшість зондів були збиті.
Метою ворога було виявлення та виснаження української ППО.
"Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні у Київській області оголосили повітряну тривогу. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про те, що над містом виявили російську повітряну кулю з відбивачем.
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