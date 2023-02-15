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Над Киевом обнаружили около 6 воздушных целей, по всем отработала ПВО

Фото: над Киевом обнаружили около 6 воздушных целей, по всем отработала ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В воздушном пространстве Киеве обнаружили около 6 вражеских целей. По всем отработала ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

"По уточняемой информации это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра", - пишет КМВА.

Отмечается, что объекты могли нести угловые отражатели и определенное разведывательное оборудование. Большинство зондов были сбиты.

Целью врага было выявление и истощение украинского ПВО.

"Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после подробного изучения и анализа остатков сбитых объектов", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что над городом обнаружили российский воздушный шар с отражателем.

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