Над Києвом уночі збили ворожий розвідувальний дрон

Над Києвом цієї ночі, 7 травня, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Ворожий БПЛА було виявлено під час нічної повітряної тривоги у повітряному просторі столиці.
Силами та засобами протиповітряної оборони дрон противника було знищено.
"Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - зазначає начальник Київської МВА Сергій Попко.
Чиновник також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.
"Бережіть себе та близьких!", - пише Попко.
Нагадаємо, що ввечері 6 травня Україною почала поширюватися повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.
Пізніше вночі, 7 травня, стало відомо про вибухи в деяких містах внаслідок нічної ракетної атаки росіян Україною.
Перед цим, в ніч проти 4 травня РФ випустила по Україні 24 дрони-камікадзе "Шахед". З них силам ППО вдалося збити 18.
За даними КМВА, тоді у районі столиці були збиті всі цілі. Додамо, що близько 10 уламків збитих ворожих цілей впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці.
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