Под Киевом столкнулись фура и легковушка, есть погибшие

В Броварском районе Киевской области произошла автомобильная авария. Возле села Семиполки столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики.

"Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Точное число погибших в аварии не уточняется. Обстоятельства аварии еще выясняются.

Напомним, ранее в Харькове столкнулись 5 автомобилей, в результате чего пострадали люди.

Также РБК-Украина писало, что из-за увеличения количества летальных ДТП в Украине усилили контроль на дорогах; только в июле в автомобильных авариях погибли более 150 украинцев.