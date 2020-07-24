В Харькове столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Телесные повреждения получили 2 человека

В Харькове сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу 5 автомобилей. В результате масштабной аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, на улице Гвардейцев-Широнинцев сегодня столкнулись автомобили Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Toyota RAV4, Volkswagen и Chevrolet Lacetti.

Водителя Volkswagen и 27-летнюю пассажирку Chevrolet Lacetti госпитализировали с телесными повреждениями.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют правоохранители, а информацию о ней внесли в Единый учет Московского отдела полиции.

Напомним, из-за увеличения количества летальных ДТП в Украине усилили контроль на дорогах; только в июле в автомобильных авариях погибли более 150 украинцев.

Кроме того, вчера в Днепропетровской области перевернулся автобус с пассажирами; пострадали 15 человек, а водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.